Atletiekbaas Sebastian Coe tegen beteugelen ’recordschoenen’

Atletiek: Voorzitter Sebastian Coe tegen beteugelen ’recordschoenen’

10.10 uur: Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics wil de ontwikkeling van de modernste hardloopschoenen niet te veel beteugelen. „Dan verstik je de innovatie en dat is niet goed”, aldus de Brit in The Guardian.

Coe doet zijn uitspraak naar aanleiding van de regen aan wereldrecords van de afgelopen maanden op revolutionaire high-techschoenen, voorzien van een dikke laag schuim en een carbonplaat in de zool. Nike is hierin de trendsetter. De Keniaanse atleet Kibiwott Kandie liep vorige maand op deze schoenen in Valencia een halve minuut van het wereldrecord op de halve marathon af. In oktober verbeterde de Oegandees Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 10.000 meter en scherpte de Ethiopische Letensebet Gidey het wereldrecord op de 5000 meter aan. Zij liepen op spikes die van deze innovaties zijn voorzien.

„Deze ontwikkelingen komen in cycli en er is altijd discussie over. Ik herinner me dat Adidas in het begin van deze eeuw de ’koning onder de schoenen’ was. Gelukkig zijn schoenenbedrijven nog altijd bereid veel geld te investeren in onderzoek en ontwikkeling en daar ben ik blij om”, zegt Coe. „Ik ben daar vrij nuchter in. We hebben nog niet een punt bereikt dat wereldrecords als snoepjes worden uitgedeeld.”

Voetbal: Peter Uneken zwaait na het seizoen af als trainer van Jong PSV

09.31: Uneken stopt aan het einde van het lopende seizoen als trainer van Jong PSV. De voormalig verdediger is bezig aan zijn zevende seizoen in Eindhovense dienst.

„Ik heb een prachtige tijd gehad, maar het is tijd voor de volgende stap in mijn loopbaan”, aldus Uneken, die na zijn loopbaan als profvoetballer ook met de jeugd van FC Den Bosch en NEC werkte. „Ik heb bij PSV de kans gehad om me geleidelijk te ontwikkelen als trainer en ben er blij mee dat ik die ruimte heb gekregen. De opleiding van PSV staat als een huis. Voor mezelf ga ik nu op zoek naar een nieuwe dynamiek.”

John de Jong, technisch manager bij PSV, respecteert het besluit van de jeugdtrainer. „Peter heeft jarenlang uitstekend werk voor PSV verricht. We wensen hem alle goeds voor de toekomst.”

Jong PSV komt uit in de eerste divisie en staat zestiende.

Basketbal: Stephen Curry blinkt uit met recordscore van 62 punten

07.26 uur: Curry van Golden State Warriors heeft uitgehaald met 62 punten in het NBA-duel met Portland Trail Blazers. De Warriors wonnen dankzij de persoonlijke recordscore van Curry met 137-122.

De 32-jarige Curry schoot meteen met scherp. Hij begon met 21 punten in het eerste kwart. In het laatste kwart was hij vooral succesvol van afstand. Hij mikte er in de hele wedstrijd acht keer een 3-punter in tegen de Trail Blazers.

Het was voor de tweevoudig beste speler van de NBA het bewijs dat hij weer op zijn oude niveau is. Curry speelde vorig seizoen slechts vijf wedstrijden omdat een gebroken hand hem lang aan de kant hield. De 62 punten waren nog geen clubrecord. Rick Barry maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw 64 punten voor Golden State Warriors.

LA Clippers won de ’topper’ in de westelijke divisie tegen Phoenix Suns met 112-107. Beide ploegen staan nu bovenaan met vijf overwinningen tegen twee nederlagen. Paul George was de meest trefzekere speler bij de winnende ploeg uit Los Angeles met 39 punten.

Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, boekte tegen Memphis Grizzlies zijn vijfde competitiezege van dit seizoen en voegde zich aan kop bij de Clippers en de Suns. Vedette LeBron James van de Lakers was goed voor 22 punten, 13 rebounds en 8 assists.

Utah Jazz bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij: 130-109. Bojan Bogdanovic was topschutter bij Jazz met 28 punten.