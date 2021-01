Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Roda JC wint met klein verschil bij Jong AZ

20.46 uur: Roda JC heeft in de Keuken Kampioen Divisie de uitwedstrijd van Jong AZ gewonnen. In Wijdewormer werd het 0-1 voor de Limburgers. Roda blijft tiende op de ranglijst, met een punt achterstand op FC Eindhoven. Jong AZ is achttiende.

Na bijna een uur kwam Roda JC op voorsprong. De Duitser Patrick Pflücke scoorde uit een voorzet van Thijmen Goppel.

Roel Brouwers zat als coach op de bank bij Roda JC, als vervanger van Jurgen Streppel. De reguliere trainer zit thuis in quarantaine, nadat iemand uit zijn omgeving positief testte op het coronavirus. Brouwers is een van de assistenten van Streppel.

Voetbal: Preud'homme beste Belgische doelman van laatste 125 jaar

19.17 uur: De fans van het nationale voetbalelftal van België hebben Michel Preud'homme verkozen tot beste doelman van de afgelopen 125 jaar.

Dat de oud-trainer van onder meer FC Twente op de eerste plaats eindigde werd door deskundigen als een verrassing gezien. Jean-Marie Pfaff en Thibaut Courtois, nog actief als international én bij Real Madrid, golden als de favorieten.

Preud'homme was doelman van de Rode Duivels op de WK's van 1990 en 1994. Beide keren werd het elftal in de achtste finales uitgeschakeld. Preud'homme werd bij het WK van 1994 uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi. Thibaut Courtois kreeg die prijs na het WK van 2018.

In 1995 nam Preud'homme afscheid als international, na 58 interlands. Als coach was hij vorig seizoen nog actief bij Standard Luik.

De Belgische voetbalbond (KBVB) is naar aanleiding van haar 125e verjaardag op zoek naar het beste nationale elftal en de beste bondscoach ooit. De komende dagen worden de overige winnaars bekendgemaakt.

Voetbal: Juventus-speler Alex Sandro test positief op virus

19.14 uur: Alex Sandro van Juventus heeft positief getest op het coronavirus.

De club liet weten dat de Braziliaan eerder dan de rest van de selectie was getest, omdat hij milde verschijnselen van griep vertoonde. De verdediger verblijft inmiddels in isolatie.

De 29-jarige Sandro, 21-voudig Braziliaans international, speelt sinds de zomer van 2015 bij Juventus. Hij is doorgaans verzekerd van een plaats in de basis.

Sandro is niet de eerste speler van de Italiaanse kampioen die besmet raakt met het coronavirus. Eerder testten onder meer Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo positief.

Voetbal: Zirkzee komende vrijdag weer beschikbaar voor Bayern

16:49 uur Joshua Zirkzee is vermoedelijk weer beschikbaar voor Bayern München voor de voetbalwedstrijd in de Bundesliga van komende vrijdag tegen Borussia Mönchengladbach.

Trainer ’Hansi’ Flick van de koploper liet weten dat de Nederlandse aanvaller voldoende is hersteld van een blessure en de training heeft hervat.

Datzelfde geldt voor Kingsley Coman, Marc Roca en Bouna Sarr. De vier ontbraken het afgelopen weekeinde in het gewonnen duel met Mainz. Serge Gnabry raakte in die wedstrijd echter geblesseerd. „Gelukkig is het niet zo ernstig als we aanvankelijk dachten. Ik heb geluk gehad”, zei de international. „Het is wel even afwachten of ik er tegen Gladbach alweer bij ben.”

Voetbal: Bellarabi ontbreekt voorlopig bij Leverkusen

15:31 uur De Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen speelt voorlopig zonder Karim Bellarabi. De 30-jarige aanvaller uit de selectie van coach Peter Bosz blijkt het afgelopen weekeinde in het verloren duel met Eintracht Frankfurt in de Bundesliga een breuk in zijn linkerhand te hebben opgelopen.

Na onderzoek in het ziekenhuis liet Leverkusen weten dat Bellarabi dinsdag een operatie ondergaat. Het herstel gaat vermoedelijk een week of vier duren.

Leverkusen staat op de derde plaats in de Bundesliga met een achterstand van 5 punten op koploper Bayern München.

Voetbal: Mainz 05 vindt in oude bekende Svensson nieuwe trainer

14:43 uur De Deen Bo Svensson is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Mainz 05. Bij de club spelen onder meer de Nederlanders Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. De 41-jarige Svensson, die trainer was bij de Oostenrijkse club FC Liefering, sloot zijn loopbaan als voetballer in 2014 af bij de club. Ook was hij bij Mainz al jeugdtrainer en assistent.

Mainz 05 nam vorige week afscheid van Jan-Moritz Lichte. Hij volgde eerder dit seizoen Achim Beierlorzer op.

Na veertien speelronden staat Mainz 05 op de zeventiende plek in de Bundesliga met slechts 6 punten. Zondag verloor Mainz na een 2-0-voorsprong met 5-2 van koploper Bayern München.

Svensson speelde ook voor FC Kopenhagen en Borussia Mönchengladbach.

Wielrennen: Crosstalent Van Empel tekent contract bij Pauwels Sauzen

13:47 uur De talentvolle veldrijdster Fem van Empel heeft een contract getekend bij Pauwels Sauzen - Bingoal. De 18-jarige Van Empel reed al sinds 1 oktober als belofte voor de ploeg.

„Ik was eigenlijk al blij verrast dat ik sinds 1 oktober voor Pauwels Sauzen - Bingoal mocht crossen en nu heb ik hetzelfde gevoel. Er lijkt maar geen einde aan het goede nieuws te komen”, aldus Van Empel. „Na drie maanden binnen deze ploeg al een profcontract, dat is een beloning voor een goed seizoen. Dit contract geeft alleen maar extra motivatie voor de toekomst.”

Van Empel werd onlangs vierde in de wereldbekerwedstrijd van Dendermonde. Daarmee werd ze de jongste veldrijdster in de top 4 van een wereldbeker sinds Marianne Vos in 2004.

Voetbal: Oud-speler Fletcher assistent bij Manchester United

13:24 uur Darren Fletcher gaat hoofdtrainer Ole Gunnar Solskjaer per direct assisteren bij Manchester United. De 36-jarige Schot speelde van 2003 tot 2015 bij United.

„Darren heeft het United-DNA door zijn aderen stromen en hij weet precies wat er nodig is om een United-speler te zijn”, aldus Solskjaer. „Hij staat aan het begin van zijn trainerscarrière en zijn ervaring zowel op als buiten het veld, samen met zijn winnaarsmentaliteit, toewijding en harde werken, zullen een geweldige aanvulling zijn op de bestaande staf.”

Fletcher, die al werkzaam was met de jeugd van United, werd vijf keer landskampioen in Manchester en won in 2008 zowel de Champions League als het WK voor clubteams. Hij kwam tachtig keer uit voor de nationale ploeg van Schotland.

Atletiek: Voorzitter Sebastian Coe tegen beteugelen ’recordschoenen’

10.10 uur: Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics wil de ontwikkeling van de modernste hardloopschoenen niet te veel beteugelen. „Dan verstik je de innovatie en dat is niet goed”, aldus de Brit in The Guardian.

Coe doet zijn uitspraak naar aanleiding van de regen aan wereldrecords van de afgelopen maanden op revolutionaire high-techschoenen, voorzien van een dikke laag schuim en een carbonplaat in de zool. Nike is hierin de trendsetter. De Keniaanse atleet Kibiwott Kandie liep vorige maand op deze schoenen in Valencia een halve minuut van het wereldrecord op de halve marathon af. In oktober verbeterde de Oegandees Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 10.000 meter en scherpte de Ethiopische Letensebet Gidey het wereldrecord op de 5000 meter aan. Zij liepen op spikes die van deze innovaties zijn voorzien.

„Deze ontwikkelingen komen in cycli en er is altijd discussie over. Ik herinner me dat Adidas in het begin van deze eeuw de ’koning onder de schoenen’ was. Gelukkig zijn schoenenbedrijven nog altijd bereid veel geld te investeren in onderzoek en ontwikkeling en daar ben ik blij om”, zegt Coe. „Ik ben daar vrij nuchter in. We hebben nog niet een punt bereikt dat wereldrecords als snoepjes worden uitgedeeld.”

Voetbal: Peter Uneken zwaait na het seizoen af als trainer van Jong PSV

09.31: Uneken stopt aan het einde van het lopende seizoen als trainer van Jong PSV. De voormalig verdediger is bezig aan zijn zevende seizoen in Eindhovense dienst.

„Ik heb een prachtige tijd gehad, maar het is tijd voor de volgende stap in mijn loopbaan”, aldus Uneken, die na zijn loopbaan als profvoetballer ook met de jeugd van FC Den Bosch en NEC werkte. „Ik heb bij PSV de kans gehad om me geleidelijk te ontwikkelen als trainer en ben er blij mee dat ik die ruimte heb gekregen. De opleiding van PSV staat als een huis. Voor mezelf ga ik nu op zoek naar een nieuwe dynamiek.”

John de Jong, technisch manager bij PSV, respecteert het besluit van de jeugdtrainer. „Peter heeft jarenlang uitstekend werk voor PSV verricht. We wensen hem alle goeds voor de toekomst.”

Jong PSV komt uit in de eerste divisie en staat zestiende.

Basketbal: Stephen Curry blinkt uit met recordscore van 62 punten

07.26 uur: Curry van Golden State Warriors heeft uitgehaald met 62 punten in het NBA-duel met Portland Trail Blazers. De Warriors wonnen dankzij de persoonlijke recordscore van Curry met 137-122.

De 32-jarige Curry schoot meteen met scherp. Hij begon met 21 punten in het eerste kwart. In het laatste kwart was hij vooral succesvol van afstand. Hij mikte er in de hele wedstrijd acht keer een 3-punter in tegen de Trail Blazers.

Het was voor de tweevoudig beste speler van de NBA het bewijs dat hij weer op zijn oude niveau is. Curry speelde vorig seizoen slechts vijf wedstrijden omdat een gebroken hand hem lang aan de kant hield. De 62 punten waren nog geen clubrecord. Rick Barry maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw 64 punten voor Golden State Warriors.

LA Clippers won de ’topper’ in de westelijke divisie tegen Phoenix Suns met 112-107. Beide ploegen staan nu bovenaan met vijf overwinningen tegen twee nederlagen. Paul George was de meest trefzekere speler bij de winnende ploeg uit Los Angeles met 39 punten.

Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, boekte tegen Memphis Grizzlies zijn vijfde competitiezege van dit seizoen en voegde zich aan kop bij de Clippers en de Suns. Vedette LeBron James van de Lakers was goed voor 22 punten, 13 rebounds en 8 assists.

Utah Jazz bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij: 130-109. Bojan Bogdanovic was topschutter bij Jazz met 28 punten.