Basketbal: Stephen Curry blinkt uit met recordscore van 62 punten

07.26 uur: Stephen Curry van Golden State Warriors heeft uitgehaald met 62 punten in het NBA-duel met Portland Trail Blazers. De Warriors wonnen dankzij de persoonlijke recordscore van Curry met 137-122.

De 32-jarige Curry schoot meteen met scherp. Hij begon met 21 punten in het eerste kwart. In het laatste kwart was hij vooral succesvol van afstand. Hij mikte er in de hele wedstrijd acht keer een 3-punter in tegen de Trail Blazers.

Het was voor de tweevoudig beste speler van de NBA het bewijs dat hij weer op zijn oude niveau is. Curry speelde vorig seizoen slechts vijf wedstrijden omdat een gebroken hand hem lang aan de kant hield. De 62 punten waren nog geen clubrecord. Rick Barry maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw 64 punten voor Golden State Warriors.