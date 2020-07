Roger Schmidt moet wachten om met Ritsu Doan aan slag te gaan bij PSV

De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Ⓒ BSR Agency

PSV is maandag met 27 spelers begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Opvallend was dat Ritsu Doan nog niet met de groep meetrainde. De Japanner was te laat terug uit een ‘code oranje’ coronagebied en moet daardoor langer voor zichzelf aan de slag. Donderdag of vrijdag kan hij aansluiten bij de groepstraining.