Ireen Wüst stapt over naar Team Reggeborgh

Dat betekent dat ze gaat schaatsen onder leiding van de coaches Gerard van Velde en Desly Hill, en ploeggenoot wordt van toppers als Kai Verbij, Jutta Leerdam en Dai Dai N’tab. Opvallend is wel dat Reggeborgh voornamelijk uit sprinters bestaat en Wüst zich focust op de middellange afstanden. „Ik ga me focussen op de 1000 en de 1500 meter”, aldus Wüst.

„Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging bij Team Reggeborgh, en ook naar de samenwerking met Jutta Leerdam. Door het allrounden gaat een streep, voor de Olympische Winterspelen van 2022 gaan alle ballen op de 1500 meter. Ik focus me wat meer op specialisatie. Een nieuwe route, een nieuw avontuur. Het is een opluchting dat ik voor de zomer duidelijkheid heb. Een geschenk uit de hemel, ik ben hier heel blij mee.”

In een eerder interview met De Telegraaf maakte de 33-jarige Brabantse al bekend dat ze dolgraag wil doorgaan tot en met Peking. Er was echter nog één aspect dat roet in het eten kon gooien. „Het is wel zaak dat we op tijd een nieuwe sponsor vinden. Ik ga namelijk niet nog een keer zelf een team oprichten en dan maar weer zien of het een succes wordt”, verklaarde Wüst, die in april 2015 nog haar eigen Team4Gold stichtte en pas acht maanden later een geschikte sponsor vond: Justlease.nl.

Sinds twee jaar staat de vijfvoudig olympisch kampioene onder contract bij TalentNED, een platform voor jonge talenten in de sport en het bedrijfsleven. De schaatsploeg waar Wüst nu deel van uitmaakt en waarmee ze dit seizoen onder meer twee wereldtitels won, past eigenlijk niet in de visie van TalentNED en houdt na dit seizoen op te bestaan. Wüst is dolblij dat er zo snel een bedrijf is opgestaan dat haar wil steunen tijdens de laatste jaren van haar carrière. „Want dit worden wel de laatste twee jaar”, verzekert ze.

Ireen Wüst Ⓒ Reuters