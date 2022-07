Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

NOC*NSF wil met preventieve coronamaatregelen sport openhouden

12.08 uur: portkoepel NOC*NSF start een campagne om iedere sportclub in Nederland nogmaals te wijzen op maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen. De ’preventiecampagne’ is bedoeld om de sport open te houden tijdens een nieuwe coronagolf en wijst verenigingen op maatregelen ze die nu al kunnen nemen op het gebied van hygiëne, ruimte, ventilatie en communicatie. Een van de adviezen aan clubs is om een ’coronacoördinator’ aan te wijzen en per team een ’coronaverantwoordelijke’.

„De adviezen zijn herkenbaar en bedoeld als ’opfrisser’ van de kennis over coronapreventie”, aldus NOC*NSF. Het informeren verloopt via de 77 bij de sportkoepel aangesloten bonden.

„Het openhouden van sportclubs en -accommodaties is voor jongeren essentieel om zich gezond en prettig te blijven voelen”, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF. Daarom wil de sportkoepel er mede op deze manier alles aan doen om ervoor te zorgen dat sporten mogelijk blijft. De laatste weken is het aantal coronabesmettingen in Nederland weer opgelopen.

Recordhoudster Felix geselecteerd voor haar laatste WK atletiek

10.15 uur: De Amerikaanse Allyson Felix krijgt op de WK atletiek in eigen land deze maand de kans op het hoogste niveau afscheid te nemen na een succesvolle loopbaan. De 36-jarige zevenvoudig olympisch kampioene is opgenomen in de Amerikaanse selectie voor de 4x400 meter estafette gemengd. Op de individuele 400 meter was het Felix niet gelukt zich te plaatsen voor haar tiende WK.

Felix had eerder al gezegd na dit seizoen te stoppen. Ze is de meest succesvolle olympische atlete van de Verenigde Staten. Op de Spelen van Tokio vorig jaar behaalde ze met het Amerikaanse team goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 400 meter. Ze had toen al laten weten dat het haar laatste Olympische Spelen waren geweest.

De Amerikaanse selectie bestaat uit 151 atleten, onder wie negen regerend wereldkampioenen. De WK in Eugene zijn van 15 juli tot en met 24 juli.

San Jose Sharks eerste ijshockeyclub VS met zwarte directeur

10.15 uur: Mike Grier is de nieuwe directeur van de Amerikaanse ijshockeyclub San Jose Sharks en daarmee de eerste zwarte topfunctionaris in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Grier stopte elf jaar geleden als ijshockeyer, nadat hij in zijn carrière onder meer had gespeeld voor de Sharks. De 47-jarige Amerikaan zei trots te zijn op zijn primeur.

Door goed te presteren hoopt Grier andere minderheden ook de kans te geven een baan zoals hij heeft te krijgen. „En misschien in de toekomst ook een team onder zijn hoede te krijgen.” Grier zegt dat de NHL wat spelers betreft in de jaren nadat hij is gestopt al diverser is geworden.

San Jose Sharks is de laatste jaren een topteam in de competitie, maar miste de afgelopen drie jaar wel steeds de play-offs.

Olympisch kampioen Farah loopt na drie jaar weer een marathon

08.49 uur: Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah loopt in oktober in Londen zijn eerste marathon in drie jaar. De 39-jarige Brit, die dit jaar al hintte op een einde aan zijn loopbaan, kon lang geen wedstrijden lopen door een voetblessure. „Het lijkt inderdaad lang geleden dat ik voor het laatst meedeed, maar ik kan niet wachten om er weer bij te zijn”, aldus Farah. In 2018 werd hij derde in de marathon van Londen.

Farah deed in mei al mee aan de Vitality London 10.000, een stratenloop over 10 kilometer in de stad waar hij woont. Dat was zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar. Na zijn tweede plaats in die wedstrijd en het mislopen van de WK van later deze maand zei Farah dat zijn professionele loopbaan weleens voorbij zou kunnen zijn.

Farah pakte zowel op de Olympische Spelen van Londen 2012 als die van Rio vier jaar later het goud op de 5000 en de 10.000 meter. Hij slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.

Westerse landen: Russen en Wit-Russen uit mondiale sportbesturen

08.06 uur: Westerse landen willen dat internationale sportbonden Russische en Wit-Russische afvaardigingen uit hun bestuur verwijderen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel Russische en Wit-Russische sporters en teams al te maken met beperkingen, maar een groep van 35 landen inclusief Nederland wil dat er op bestuurlijk niveau meer consequenties komen. Dat komt naar voren in een verklaring van de Amerikaanse overheid.

Ook onder meer Australië, Groot-Brittannië, Zuid-Korea en veel lidstaten van de Europese Unie ondertekenden de verklaring. China, India en landen in Latijns-Amerika en Afrika ontbraken in de lijst met ondertekenaars, die sportorganisaties ook oproepen te stoppen met het uitzenden van hun wedstrijden in Rusland en Belarus. Internationale sportbonden, ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zouden afvaardigingen uit die landen op bestuurlijk niveau moeten weren. Nu heeft het IOC nog twee stemgerechtigde leden uit Rusland en twee ereleden uit het land.

De Russische ambassade in de VS noemde de oproep „Russofoob.” „Sport moet buiten de politiek blijven.”