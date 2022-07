Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Olympisch kampioen Farah loopt na drie jaar weer een marathon

08.49 uur: Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah loopt in oktober in Londen zijn eerste marathon in drie jaar. De 39-jarige Brit, die dit jaar al hintte op een einde aan zijn loopbaan, kon lang geen wedstrijden lopen door een voetblessure. „Het lijkt inderdaad lang geleden dat ik voor het laatst meedeed, maar ik kan niet wachten om er weer bij te zijn”, aldus Farah. In 2018 werd hij derde in de marathon van Londen.

Farah deed in mei al mee aan de Vitality London 10.000, een stratenloop over 10 kilometer in de stad waar hij woont. Dat was zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar. Na zijn tweede plaats in die wedstrijd en het mislopen van de WK van later deze maand zei Farah dat zijn professionele loopbaan weleens voorbij zou kunnen zijn.

Farah pakte zowel op de Olympische Spelen van Londen 2012 als die van Rio vier jaar later het goud op de 5000 en de 10.000 meter. Hij slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.

Westerse landen: Russen en Wit-Russen uit mondiale sportbesturen

08.06 uur: Westerse landen willen dat internationale sportbonden Russische en Wit-Russische afvaardigingen uit hun bestuur verwijderen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel Russische en Wit-Russische sporters en teams al te maken met beperkingen, maar een groep van 35 landen inclusief Nederland wil dat er op bestuurlijk niveau meer consequenties komen. Dat komt naar voren in een verklaring van de Amerikaanse overheid.

Ook onder meer Australië, Groot-Brittannië, Zuid-Korea en veel lidstaten van de Europese Unie ondertekenden de verklaring. China, India en landen in Latijns-Amerika en Afrika ontbraken in de lijst met ondertekenaars, die sportorganisaties ook oproepen te stoppen met het uitzenden van hun wedstrijden in Rusland en Belarus. Internationale sportbonden, ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zouden afvaardigingen uit die landen op bestuurlijk niveau moeten weren. Nu heeft het IOC nog twee stemgerechtigde leden uit Rusland en twee ereleden uit het land.

De Russische ambassade in de VS noemde de oproep „Russofoob.” „Sport moet buiten de politiek blijven.”