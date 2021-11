Amateursport hard geraakt: na 17.00 uur sportparken en sporthallen gesloten

Waar het eerst al nodig was om met een QR-code het sportpark of de sporthal te betreden, en er geen ook geen publiek meer welkom was om naar de sportwedstrijden te komen, gaat er vanaf deze zondag ook grotendeels een streep door het sporten zelf.

De ’avondlockdown’ die Rutte en De Jonge presenteerden, betekent namelijk dat er na 17.00 uur niet meer mag worden gesport op sportcomplexen of in sporthallen. Miljoenen Nederlanders die na schooltijd, na het werk of na het avondeten even een balletje willen slaan of willen trappen, kunnen dat voorlopig niet op de daarvoor bestemde sportlocaties doen.

Het licht in de vele sporthallen in Nederland zal weer minder vaak branden. Ⓒ ANP/HH

KNVB vraagt Tweede Kamer om trainen na 17.00 uur te bespreken

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken. „Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!”, betoogt de KNVB in een persverklaring.

„Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen”, merkt de KNVB op.

De voetbalbond begrijpt niet dat de sport door het kabinet als ’niet-essentieel’ wordt gekenmerkt. „Dat vinden wij raar. Sporten stimuleert de gezondheid en weerstand en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en psychische problemen. Naar ons idee is sporten juist ’essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid.”