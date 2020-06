Onbegrip bij Murray over Djokovic

Dat heeft Andy Murray laten optekenen door The Times. Inmiddels zijn er naast Djokovic zelf drie tennissers die hun opwachting maakten op het demonstratietoernooi besmet met het coronavirus.

Serieus nemen

„Ik heb altijd een goede relatie gehad met Novak, maar wat daar is gebeurd, maakt geen goede indruk”, zei Murray. „Het is belangrijk dat topsporters over de hele wereld laten zien dat we het serieus nemen en dat we ons aan de afstandsregels houden.”

Tijdens wedstrijden in Belgrado en Zadar was publiek welkom en na afloop schudden spelers elkaar de hand. Op beelden was te zien dat spelers uitbundig feestvierden buiten de wedstrijden om. Ook poseerden zij schouder aan schouder. Dat alles was wegens de minder zware maatregelen in Servië en Kroatië toegestaan.

Andy Murray. Ⓒ BSR Agency

Elke week problemen

„Ik hoop dat we daarvan leren, want uiteindelijk komt de ATP tour niet terug als we elke week problemen hebben en de spelers doen wat ze willen”, zei Murray, tegenwoordig de nummer 129 van de wereld.

Maandag werd bekend dat Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief hadden getest, dinsdagmiddag verklaarde ook Djokovic zelf dat hij met corona besmet is.