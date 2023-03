Emotionele zege wielrenster Kopecky in Nokere Koerse

Kopecky zou die wedstrijd eigenlijk niet rijden. Ze had na haar zege in de Omloop Het Nieuwsblad en de tweede plaats in Strade Bianche eigenlijk een rustperiode ingelast tot Gent-Wevelgem. Haar ploeg vroeg rond haar deelname de 27-jarige renster zoveel mogelijk met rust te laten.

Kopecky kwam geëmotioneerd en met gebogen hoofd als eerste over de finish. Kort achter haar sprintte haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes naar de tweede plaats, ruim voor de Italiaanse Marta Bastianelli. „Het was de bedoeling dat we vandaag zouden aanvallen. Dat hebben we gedaan”, keek Kopecky terug op de koers waarin ze in de finale eerst met de Française Aude Biannic en de Italiaanse Eleonora Gasparrini voorop had gereden. Ruim 6 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor.

„Het zijn geen makkelijke dagen geweest”, vertelde Kopecky. „Maar het heeft geen zin je hoofd te laten hangen en op de bank te blijven liggen. Ik wilde er het beste van maken. Ik had goede benen. Misschien reden we wel met z’n tweeën vandaag.”