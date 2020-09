Max Verstappen zit muurvast bij Red Bull Racing

Max Verstappen verlaat na de crash zijn bolide. Ⓒ AFP

Max Verstappen is niet te benijden. Door velen gezien als de beste coureur van het huidige Formule 1-veld en rijdend voor een zogenaamd topteam, zonder ook maar op enig moment aanspraak te kunnen maken op de wereldtitel. Red Bull Racing een topteam noemen is dit jaar dan ook niet op zijn plaats. Er is maar één topteam in de koningsklasse van de autosport en dat rijdt dit jaar rond met zwarte auto’s.