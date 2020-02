Knegt: ’Ik heb een half uur niet kunnen bewegen’

Sjinkie Knegt Ⓒ ANP

DORDRECHT - De oerkreet die hij uitte en het vingertje dat hij in de lucht stak, gaven aan hoe diep het zat. Tegelijk ging het publiek volledig uit zijn dak in de Sportboulevard Dordrecht. Het was voor Sjinkie Knegt de bevestiging dat hij weer terug gaat keren aan de wereldtop. Hij miste weliswaar net de A-finale op de 1500 meter van de World Cup shorttrack, maar toverde zich naar de zege in de B-finale.