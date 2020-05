Ferrari-coureur Leclerc schiet Rode Kruis te hulp

Ook Charles Leclerc zet in zijn woonplaats Monte Carlo zijn beste beentje voor. De coureur van Ferrari kroop achter het stuur om een steentje bij te dragen. Deze keer was het niet zijn Formule 1-bolide die de 22-jarige wereldtopper bestuurde, maar een busje van het Monegaskische Rode Kruis.

De 22-jarige Leclerc, geboren in het prinsdom, hielp mee met het voedselpakketten bezorgen bij hulpbehoevenden. Het Rode Kruis postte trots een foto op Instagram van de concurrent en leeftijdsgenoot van Max Verstappen.

Ondertussen is het nog altijd de vraag wanneer het Formule 1-seizoen kan beginnen. De organisatie van de Formule 1 werkt hard aan een nieuwe, herziene kalender voor het seizoen 2020. Doel is om het jaar begin juli te starten in Oostenrijk, mogelijk met twee races.