Goede start Roest en Rijpma-De Jong op EK allround

Kopieer naar clipboard

Antoinette Rijpma-de Jong. Ⓒ ANP/HH

Antoinette Rijpma-de Jong is het EK allround in Hamar goed begonnen. De 27-jarige titelverdedigster won de 500 meter in 38,55 en daarmee bleef ze haar belangrijkste concurrenten, Marijke Groenewoud en de Noorse Ragne Wiklund, ruim voor.