Rijpma-de Jong leidt op EK allround, Roest moet 5000 meter aan Eitrem laten

Wiklund won de 3000 meter in het Vikingskipet in 3.59,92. Ze klopte in een rechtstreeks duel Rijpma-de Jong, die tweede werd in 4.01,40. Marijke Groenewoud, die alleen moest rijden na de afmelding van de Belgische Sandrine Tas, werd derde in 4.04,18 en heeft in het klassement nog een heel kleine voorsprong op Wiklund.

Rijpma-de Jong heeft zondag op de 1500 meter een voorsprong van 2,83 seconden op Groenewoud. Wiklund moet 2,88 seconden goedmaken. Debutante Robin Groot reed haar 3000 meter in 4.09,40 en zette daarmee de vierde tijd neer. In het klassement staat ze ook vierde.

Keihard gaan

Rijpma-De Jong was tevreden over haar rit. „Ik ga morgen keihard die 1500 meter in en dan hoop ik zoveel mogelijk seconden te pakken om vol vertrouwen die 5 kilometer in te gaan.”

Rijpma-De Jong gaf met 4.01,40 anderhalve seconde toe op Wiklund (3.59,92), die even hard onderdoor kwam tijdens de rit. „Maar op het einde bleven mijn rondetijden goed en gingen die van haar nog omhoog”, analyseerde Rijpma de rit. Ze vond dat ze zelf goed doorreed en niet kapot ging.

De tweevoudig Europees kampioene allround heeft voor de 1500 meter een voorsprong van 2,83 seconden op landgenote Marijke Groenewoud en 2,89 seconden op Wiklund. Ze heeft dit seizoen ook de zekerheid van een sterke 1500 meter, maar op die wetenschap wil ze niet terugvallen. „Ik ga er toch in alsof ik die 1500 meter niet zo goed kan rijden. Als je altijd maar vertrouwt op wat je in het verleden hebt gedaan, maakt je dat ook een beetje minder gretig. Dus ik ga er morgen in alsof het een alles-of-niksrace is. Zo leef ik er ook naartoe.”

Wiklund liet dit seizoen al zien dat ze een heel sterke 5000 meter kan rijden. Rijpma-De Jong heeft echter geen vrees voor de laatste afstand van het allroundtoernooi. „Ik ben ook niet slecht op de 5000 meter en ik heb vertrouwen dat de basis goed is.”

Roest moet zege op 5000 meter aan Eitrem laten, maar staat nog wel eerste

Patrick Roest heeft bij de EK allround de zege op de 5000 meter aan Sander Eitrem moeten laten. De 20-jarige Noor won in 6.12,15 en pakte tijd terug op Roest, die eerder 6.13,31 had gereden. Roest gaat nog wel aan de leiding na de eerste dag van het allroundtoernooi.

Eitrem kreeg het Noorse publiek op de banken door halverwege de rit tegen Beau Snellink te versnellen. Hij dook onder de tussentijden van Roest en bleef hem uiteindelijk ruim een seconde voor. Op de 1500 meter van zondag heeft de Noor nog een achterstand van 1,13 seconde op Roest.

Beau Snellink finishte met 6.17,13 als vierde. De Italiaan Davide Ghiotto werd met 6.16,85 derde. Marcel Bosker kwam tot de zesde tijd van 6.22,33. De Noor Peder Kongshaug, die na de 500 meter tweede stond, kwam tot de achtste tijd van 6.26,58 en zakte naar de vierde plaats in het klassement.

Patrick Roest na de 5000 meter heren allround tijdens het EK allround. Ⓒ ANP/HH

Roest baalde ervan dat hij geklopt was op de 5000 meter, normaal zijn beste afstand. „Het liefst win ik die 5000 meter gewoon. Als ik één afstand wil winnen dan is het de 5 kilometer. Maar het is nu zaak de knop om te zetten en morgen scherp zijn. Eitrem kan ook een goede 1500 meter rijden. Maar als ik doe wat ik kan doen, dan moet het goed komen.”

De klassementsleider vond ook helemaal niet dat hij een slechte 5000 meter had gereden. „Ik vond het lastig om meteen na de dweil te zitten. Het was niet perfect, maar ook geen slechte race. Eitrem reed een hele goede rit. Ik had ook wel verwacht dat hij het me niet gemakkelijk ging maken. Het is alleen maar mooi voor het toernooi en voor de Noren, maar ik hoop dat ik morgen nog steeds bovenaan sta.”