Rijpma-de Jong leidt op EK allround, Wiklund wint 3000 meter

Wiklund won de 3000 meter in het Vikingskipet in 3.59,92. Ze klopte in een rechtstreeks duel Rijpma-de Jong, die tweede werd in 4.01,40. Marijke Groenewoud, die alleen moest rijden na de afmelding van de Belgische Sandrine Tas, werd derde in 4.04,18 en heeft in het klassement nog een heel kleine voorsprong op Wiklund.

Rijpma-de Jong heeft zondag op de 1500 meter een voorsprong van 2,83 seconden op Groenewoud. Wiklund moet 2,88 seconden goedmaken. Debutante Robin Groot reed haar 3000 meter in 4.09,40 en zette daarmee de vierde tijd neer. In het klassement staat ze ook vierde.

Ook Roest wint

Patrick Roest is het EK bij de mannen goed begonnen. De 27-jarige bleef op de 500 meter met 36,45 de Noren Peder Kongshaug (36,55) en Sander Eitrem (36,94) voor. Marcel Bosker kwam bij de tweede poging op de 500 meter tot 37,55 en werd daarmee zesde. Hij mocht zijn rit opnieuw rijden nadat hij in de voorlaatste rit had moeten inhouden bij een val van zijn Oostenrijkse tegenstander Gabriel Odor.

Beau Snellink deed op zijn eerste EK allround 38,03 over de 500 meter en werd daarmee zevende. Hij heeft net als de Noor Sigurd Henriksen en de Italiaan Davide Ghiotto een flinke achterstand op Roest voor de 5000 meter.

Roest verdedigt in Hamar zijn Europese allroundtitel. De Nederlands kampioen was ook al drie keer wereldkampioen allround. Op het laatste WK allround van afgelopen maart eindigde hij als tweede achter de inmiddels gestopte tweevoudig olympisch kampioen Nils van der Poel uit Zweden