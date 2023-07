Lefevere verdedigt bekritiseerde Plugge: ’Blij dat iemand als hij die strijd voert’

Soudal Quick-Step behoort niet tot die acht ploegen, zo laat Patrick Lefevere - eindverantwoordelijk van de Belgische formatie - weten in zijn column voor Het Nieuwsblad. „Voor alle duidelijkheid: Soudal-Quick-Step heeft de brief niet ondertekend. Zoals ik persoonlijk ook geen probleem heb met Richard. Collega’s als Brent Copeland (van Jayco AlUla, red.) mogen denken dat ze het allemaal veel beter zouden doen, maar ik weet wat het inhoudt om aan het hoofd te staan van een belangenvereniging als AIGCP. Goeie vrienden maak je er nooit. Ik ben blij dat Richard als jong mens die strijd nu in mijn plaats wil voeren.”

„Het klopt dat Plugge een man is met veel petten op”, erkent Lefevere. „Hij is ’politiek’ heel actief: behalve voorzitter van de AIGCP is hij ook nauw betrokken bij Velon en nu ook bij SafeR. En dan is hij ook nog CEO van de niet onsuccesvolle ploeg Jumbo-Visma. Die opeenhoping zorgt soms voor ongenoegen. Er zijn mensen die vinden dat hij de UCI en de ASO te veel naar de mond praat.”

„Wellicht is het geen toeval dat er opvallend veel overlap zit tussen de ondertekenaars van de protestbrief tegen Plugge en de teams die in deze Tour niet meedoen aan de ’open’ radiocommunicatie. Voor wie dat heeft gemist: bovenop de traditionele uitzendrechten biedt ASO dit jaar ook een extraatje aan: kijkers krijgen in real time radiocommunicatie te horen tussen de renners en de ploegleiding. Transcripties daarvan komen ook in beeld. We doen nu met andere woorden wat de Formule 1 al jaren doet. Er zijn vijf ploegen die de deal met ASO niet hebben getekend: Alpecin-Deceuninck, Cofidis, Groupama-FDJ, Jayco AlUla en Movistar. Hun handtekeningen staan dus wel onder de protestbrief jegens Plugge”, aldus Lefevere.