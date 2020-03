Veel vragen bij hockeybond, begrip bij Atletiekunie

„Zo staat er bijvoorbeeld op dit moment nog een EK voor mannen en vrouwen gepland van 20 tot 29 augustus 2021 in het Wagener Stadion in Amsterdam. Wat gebeurt daarmee?”, vraagt de bond zich af. De Olympische Spelen zijn van 23 juli tot en met 8 augustus.

„Nu er duidelijkheid is over de data van de Spelen, gaat de KNHB intern maar ook met de nationaal en internationaal betrokken partijen inventariseren wat dit nu allemaal precies betekent”, aldus de bond. „Daarna hopen we snel duidelijkheid te kunnen geven. Niet alleen over het EK 2021, maar ook over de competitie 2020-2021 en de FIH Pro League, waarin onze beide nationale teams spelen.”

Atletiek

Wat de Atletiekunie betreft, had het IOC best naar een andere periode voor de Olympische Spelen in Tokio in 2021 mogen kijken. „De belangrijkste uitdaging voor atleten is het klimaat in Tokio. Als je puur naar die factor kijkt, had het toernooi best eerder of later dan juli en augustus gemogen”, reageert technisch directeur Ad Roskam. „Maar ik begrijp ook dat er veel meer factoren een rol spelen bij dit besluit. Het voordeel is weer dat je in de trainingsplanning en opbouw kunt terugvallen op de routines.”

Roskam is ook tevreden met het besluit om de WK atletiek zoals het er nu naar uitziet met een jaar op te schuiven. De WK voor 2021 stonden gepland van 6 tot en met 15 augustus in het Amerikaanse Eugene, maar de internationale federatie kijkt met de organisatie al naar data in 2022. „Dat is volkomen logisch. Je kunt niet twee van die grote toernooien in één jaar houden.”

Zeilen

„Dit is prima voor ons”, zegt hoofdcoach Jaap Zielhuis van het Watersportverbond. „Omdat we nu ook in de zomer zullen gaan varen, verandert het niks aan onze voorbereiding die we hebben gedaan richting Tokio 2020: we hebben te maken met dezelfde soort omstandigheden qua wind, golven, stroming en hitte. We waren er al klaar voor, maar met de extra tijd waarmee we nu hopelijk nog in Japan kunnen gaan trainen, zullen we nóg beter voorbereid zijn op Tokio 2021.”

Paardensport

„Als ik heel eerlijk ben, hadden wij liever gezien dat het evenement was verschoven naar het voorjaar”, zegt algemeen directeur Theo Fledderus van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). „De warmte is eigenlijk altijd een bezwaar bij de Spelen, tenzij ze in Noord-Europa plaatsvinden. We hadden dat graag een keer vermeden.”

Begrip heeft Fledderus, voormalig directeur van NOC*NSF, wel. „Alles moet opnieuw bekeken worden door de organisatie ter plekke en het IOC. Ik denk aan het regelen van onderkomens voor alle betrokkenen, aan afspraken met Amerikaanse televisiezenders, aan sponsoren. We konden eigenlijk al wel nagaan dat zoiets een jaar kost. Maar nogmaals, er is duidelijkheid, dat is heel mooi.”

BMX

Met de verplaatsing van de Spelen naar de zomer van 2021 is het meteen duidelijk dat het voor die periode geplande WK BMX op Papendal zal moeten verschuiven naar een andere datum. „We staan in contact met de internationale wielrenunie UCI, maar concreet is er nog niets”, zei Laurens van Waardenburg, eventmanager van Papendal.

Het WK voor de fietscrossers, dat dit jaar eind mei in het Amerikaanse Houston zou worden gehouden, werd al uitgesteld vanwege de coronacrisis. Of er volgend jaar op Papendal om de wereldtitels wordt gestreden hangt ook af van wat er met dat evenement gebeurt. „Als dat nog dit jaar plaatsvindt zouden wij volgend jaar het WK misschien in mei kunnen houden, al is dat wel kort dag”, aldus Van Waardenburg.