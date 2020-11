AZ neemt drie punten mee uit Almelo

Slot had in de spits weer gekozen voor Myron Boadu, wat ten koste ging van Albert Gudmundsson. Centraal achterin had Timo Letschert een basisplaats naast Bruno Martins Indi.

Kansen Boadu en Vloet

De eerste grote kans was ook voor Boadu, die inkopte na een voorzet van Calvin Stengs. Via een arm van Heracles-doelman Michael Brouwer én de lat kwam de bal weer terug in het veld. Aan de overkant kreeg Rai Vloet een uitstekende mogelijkheid na goed doorkoppen van Sinan Bakis, maar de Heraclied schoot wild voorlangs.

Vijf minuten voor rust werd Boadu na een mooie AZ-aanval via Teun Koopmeiners en Dani de Wit neergelegd door Robin Pröpper, waarna Koopmeiners de strafschop benutte. Twee minuten later lanceerde de captain Boadu, die de bal in eerste instantie verkeerd aannam maar snel anticipeerde en de 0-2 hoog in de touwen joeg.

Svensson valt uit

Na rust leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de Alkmaarders. Delano Burgzorg kreeg een grote kans op 1-2, maar net op het moment dat de invaller wilde uithalen tikte Jonas Svensson de bal weg. De Noor moest dat wel bekopen met een blessure, want Burgzorg raakte hem hard.

Via Stengs kreeg AZ twee goede mogelijkheden op 0-3, maar eerst redde Brouwer en even later stond de paal succes van de rechtsbuiten in de weg. Uit het niets kwam Heracles een kwartier voor tijd op 1-2, toen Lucas Schoofs een vrije trap van Teun Bijleveld mooi binnen volleerde.

De Wit was kort daarop namens AZ dicht bij de 1-3, maar verder was het voor AZ vooral zaak de poort dicht te houden. Dat lukte, omdat het slotoffensief van Heracles (ondanks de vijf minuten extra tijd) niet echt los kwam. Invaller Gudmundsson kreeg nog een levensgrote kans op 1-3, maar stuitte andermaal op Brouwer.

