Pedersen wint heuvelrit in Tour na lange vlucht

Het peloton, met daarin geletruidrager JonasVingegaard, kwam binnen op bijna zes minuten. De Deen van Jumbo-Visma zag zijn leiderstrui niet in gevaar komen. In het klassement heeft hij een voorsprong van 2.22 minuten op tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Na de finish op de ’Nederlandse’ Alpe d’Huez van donderdagmiddag was er aan het begin van etappe 13 opnieuw meteen een Nederlands tintje aan de Tour-dag. Taco van der Hoorn reed met de eerste groep van vijf vluchters mee vooruit, maar echt lang de tijd kregen de eerste ’ontsnappers’ van de dag niet.

Ingerekend

Op de eerste klim van de dag, de Cote de Brié, werd het groepje van Van der Hoorn ingerekend en niet veel later vormde zich uiteindelijk een nieuwe groep van zeven koplopers. Onder hen Jumbo-Visma-renner Stefan Küng, Pedersen, Filippo Ganna en Wright. De Amerikaan Matteo Jorgenson moest even lossen uit het groepje vanwege materiaalpech, maar de renner van Movistar sloot uiteindelijk weer aan.

Mads Pedersen zit lang mee in de kopgroep en beslist uiteindelijk ook de sprint in de finale. Ⓒ Reuters

Nadat Ganna op de Cote de Brié de eerste twee bergpunten van de dag had binnengesleept, kwam Pedersen als eerste binnen op beklimming nummer 2: de Col de Parménie. Op zeventig kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een flinke valpartij, waarvan met name de ploeg van Lotto-Soudal slachtoffer was. Het kostte Caleb Ewan de kans op dagsucces. De sprinter bleef een tijdje langs de kant van de weg zitten en slaagde er in het vervolg niet meer in om richting de kopgroep te rijden.

Door de val van Ewan viel ook het peloton wat stil en liep het gat met de kopgroep op naar meer dan drie minuten. BikeExchange - Jayco van sprinter Dylan Groenewegen probeerde het gat nog dicht te rijden, maar kwam nauwelijks dichterbij de sterke kopgroep en gaf het met nog zo’n tien kilometer te gaan op.

Drie man over

Met nog tien kilometer te koersen viel Pedersen aan, en dat was Ganna en Küng te machtig. Eerder was ook Quinn Simmons al gelost. Houle en Wright konden wel volgen, waardoor zich een finale tussen drie sprinters ontpopte. De laatste honderden meters naar de finishlijn waren een kolfje naar de hand van Pedersen.

Het is de eerste etappezege in de Tour voor de Deen, die in 2019 wereldkampioen op de weg werd. Hij bezorgde zijn ploeg ook de eerste ritzege in deze Tour de France.

