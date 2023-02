Kuip ontploft na late zege Feyenoord tegen AZ

Marcus Pedersen was de gevierde held in De Kuip, die vlak voor tijd na de tweede Rotterdamse treffer bijkans ontplofte. Het schot van Pedersens ‘zwakke’ linkerbeen werd door Jesper Karlsson van richting veranderd.

Het was overigens de derde Feyenoord-treffer van de avond. Het was immers Javairo Dilrosun die met een eigen goal AZ op voorsprong kopte. Vlak voor rust kopte Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh wel in het goede doel (1-1).

Dilrosun

De nummers 1 en 2 van de ranglijst trokken in de meest logische opstellingen ten strijde. Slot liet Quinten Timber op de positie van Kökcü spelen, posteerde Javairo Dilrosun ‘op tien’ en gunde Alireza Jahanbakhsh rechts voorin een basisplaats. Jansen op zijn beurt liet AZ in dezelfde samenstelling spelen als in de voorgaande twee duels met Excelsior en FC Utrecht.

De openingsfase was er één van aftasten en leverde geen enkel schot tussen de palen op. Desondanks werd er door AZ gescoord, op het moment dat de gasten tweemaal gevaarlijk voor de onzekere Timon Wellenreuther waren opgedoken. Dat leverde de eerste hoekschop op. Jesper Karlsson draaide de bal van de linkerkant bij de eerste paal, waar Dilrosun de bal in eigen doel kopte: 0-1.

Tekst gaat verder onder de tweet

Geel Hatzidiakos en Wieffer

Feyenoord oogde nerveus en wist AZ nauwelijks af te jagen, een strijdwijze waar de Rotterdammers onder Slot zo succesvol mee zijn. De omstandigheden waren dan ook verre van ideaal: de regen kwam met bakken uit de hemel en het waaide in de prachtige maar gedateerde voetbaltempel uit alle hoeken en gaten. Een harde overtreding van Pantelis Hatzidiakos op Mats Wieffer, bestraft Dennis Higler bestraft met geel, liet de stadionclub wakker schudden.

De geestdrift van de tribunes straalde af op de Feyenoorders, die met man en macht het heft in handen probeerden te nemen. Een roekeloze actie van Wieffer op de bal én Jens Odgaard, leverde ook Feyenoord de eerste gele kaart op.

‘AZ-goal’ Feyenoord

Feyenoord-spits Santiago Gimenez speelde vervolgens met vuur door Hatzidiakos, zonder dat de bal in de buurt was, op te vangen. De Mexicaan ontsnapte met een gele kaart. AZ ontsnapte niet veel later echter niet aan de gelijkmaker.

Nadat Timber in de blessuretijd van de eerste helft rakelings naast had geschoten, kopte Jahanbakhsh een voorzet van Oussama Idrissi in de touwen: 1-1. Zowel de doelpuntenmaker als de man van de assist droegen ooit het shirt van AZ. Nadat Jens Odgaard nog een vrije trap uit kansrijke positie in de Feyenoord-muur had geramd, stuurde Higler de gladiatoren voor de rustpauze naar binnen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Buitenspelgoal Gimenez

Een vrije trap van Feyenoord was de eerste kans in de tweede helft. Jahanbakhsh joeg de bal in de 48e minuut echter huizenhoog over. De bedrijvige aanvaller uit Iran legde vijf minuten later de bal op het hoofd van Gimenez, maar de in Buenos Aires geboren Mexicaan kopte over. AZ antwoordde met een kans voor Odgaard uit een voorzet van Karlsson.

AZ speelde in de tweede helft afwachtend en loerde op de counter. Na een uur schoot Gimenez de bal op aangeven van Timber zonder aarzeling met links hard in de lange hoek achter Mathew Ryan, maar de goaltune bleef uit: de spits was in buitenspelpositie vertrokken. Niet veel later ontsnapte Wieffer aan zijn tweede gele kaart, nadat hij de enkel van Mijnans onder handen had genomen.

Geen controle Karlsson

De topper werd er qua kijkspel niet beter op. Halverwege de tweede helft had Karlsson AZ een goede dienst kunnen bewijzen, maar de Zweed miste uit een lange bal de controle waardoor de bal te ver van zijn linkerschoen ketste en hij in botsing kwam met Wellenreuter. Een kwartier voor tijd moest de jonge Wouter Goes bij Feyenoord-invaller Igor Paixão aan de noodrem trekken. Het leverde de verdediger geel op, de vrije trap van de Braziliaan leverde niets op.

In de slotfase leverde linksback Quillindschy Hartman een ragfijne voorzet af op Gimenez, maar de Zuid-Amerikaan liet de droomkans onbenut. AZ kwam goed weg. De thuisclub zette aan en hoopte de overwinning net als vorig seizoen tegen de Alkmaarders in de dying seconds te stelen. En verdraaid, in de laatste minuut van de reguliere speeltijd besliste Marcus Pedersen op zaterdagavond met een zondagschot de topper: 2-1.