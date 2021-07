Weduwe doelman Robert Enke hekelt uitspraken Boris Becker over depressieve Naomi Osaka

„Beste Boris, meen je dit echt? Naomi Osaka is niet gezond! Depressie is geen kwestie van geld, succes of luxe. Depressie is een ziekte die helaas iedereen kan treffen. En het is een onderwerp dat veel verder gaat dan zo’n lichtvaardige uitspraak”, laat Teresa Enke weten.

Osaka trok zich eind mei terug op Roland Garros na al het tumult over haar persboycot. De Japanse tennisster, de huidige nummer 2 van de wereld, wilde in Parijs niet met de pers praten, omdat het voor haar mentaal te zwaar zou zijn. Ze onthulde tevens dat ze last had van depressies. Osaka besloot een pauze te nemen en onder meer ook Wimbledon over te slaan.

Enke

De absentie van Osaka verleidde Becker tot enkele kritische kanttekeningen. „Als je niet met de media kunt omgaan, is het erg moeilijk om een professionele tennisser te zijn, aangezien sponsors en mediabedrijven welbeschouwd het prijzengeld betalen. Is dat echt druk? Je bent 23, je bent gezond, je bent rijk, je familie heeft het goed”, betoogde de drievoudige Wimbledonwinnaar. Teresa Enke liet Becker niet met deze woorden wegkomen en reageerde vol verontwaardiging.

Teresa Enke Ⓒ ANP/HH

Robert Enke, oud-doelman van onder meer Benfica, FC Barcelona en Hannover 96, maakte in 2009 een einde aan zijn leven na een langdurige strijd tegen depressie. Zijn vrouw richtte daarna een stichting op om depressieve mensen te helpen.