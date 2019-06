Rentree herstelde Kelderman in Zwitserland

Kelderman kwam eind maart hard ten val in de Ronde van Catalonië. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen en liep een breukje op in een nekwervel. De Ronde van Italië, waarin hij kopman Tom Dumoulin zou bijstaan, moest Kelderman overslaan.

De renner droeg na zijn val lange tijd een brace om zijn nek. Een maand geleden kon de neksteun eraf en begon voor hem de echte fietstraining weer. „Ik heb de laatste twee maanden hard gewerkt om weer in conditie te komen. Het was niet altijd leuk, maar dankzij een goed trainingsplan ben ik redelijk snel weer op een behoorlijk goed niveau gekomen”, aldus de 28-jarige ronderenner, die momenteel op hoogtestage is op Tenerife.

„Wilco is goed hersteld en absoluut klaar voor de Ronde van Zwitserland”, aldus teamarts Camiel Aldershof. Over een eventuele deelname aan de Tour de France repte Team Sunweb niet.

