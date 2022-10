LeBron James wil na zijn carrière eigen NBA-club: ’Hier in Las Vegas’

Het basketbalicoon is al even mede-eigenaar van Boston Red Sox en Liverpool FC en onlangs investeerde hij in Canyon, het fietsenmerk waarop onder andere de ploeg van Mathieu van der Poel rondrijdt, en daar blijft het niet bij. Hij wil namelijk zijn eigen NBA-team en dan wel in Las Vegas.

„Ik zou op een gegeven moment graag een team hierheen brengen”, zei hij na een oefenwedstrijd met LA Lakers in aanloop naar het nieuwe seizoen in de wereldberoemde stad. Hij richtte zich daarbij tot NBA-directeur Adam Silver, die eerder dit jaar sprak over een uitbreiding van de competitie naar dertig teams. „Hij ziet waarschijnlijk elk interview en transcript dat afkomstig is van NBA-spelers. Dus ik wil het team hier in Las Vegas hebben, Adam. Dankjewel.”

Onlangs tekende James nog een nieuwe verbintenis bij de LA Lakers tot en met het seizoen 2024/25. Zolang hij als speler actief is, mag hij van de NBA geen eigendomsbelang hebben binnen een in de competitie actieve club.