EURO 2020 eindigt mooi voor Björn Kuipers en Danny Makkelie

Collega-scheidsrechter Bas Nijhuis maakte op social media bekend, dat beide Nederlandse scheidsrechters een droomaanstelling krijgen in de eindfase van het toernooi. Kuipers fluit volgende week zondag de EK-finale op Wembley, waarmee zijn schitterende scheidsrechterscarrière op zijn vijfde en vrijwel zeker laatste toernooi de ultieme bekroning krijgt. Bovendien fluit Makkelie bij zijn eerste grote toernooi direct een halve finale. Op Wembley heeft de Dordtenaar de leiding over Engeland-Denemarken.

Eerder mocht Makkelie al de openingswedstrijd Italië-Turkije, Rusland-Finland en de beladen achtste finale op Wembley tussen Engeland en Duitsland. Met de terugkeer van Makkelie op Wembley voor Engeland-Denemarken kan hij terugkijken op een uitermate geslaagd debuut op een groot toernooi.

Danny Makkelie Ⓒ HH/ANP

Kuipers krijgt een perfecte afsluiting van zijn schitterende carrière, de kroon op het werk, waar hij zo naar verlangde. De Oldenzaler kwam bij de kwartfinale Denemarken-Tsjechië sterk voor de dag in Baku, al ontstond er aanvankelijk discussie over de door assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra toegekende hoekschop, waaruit de Denen op voorsprong zouden komen. In eerste instantie leek die ten onrechte toegekend, omdat Kasper Dolberg de bal het laatst leek te raken, maar op beelden vanuit een ander camerastandpunt bleek, dat het weldegelijk de Tsjechische verdediger was die de bal het laatst beroerde. Een grote opluchting voor Kuipers en zijn team, want een dergelijke discussie had een negatieve uitwerking kunnen hebben op zijn finalekansen. Eén aanstelling voor de eindfase van het toernooi in Londen is al officieel bekendgemaakt.

De Duitser Felix Brych fluit de halve finale tussen Spanje en Italië.

Bekijk ook: Ander camerastandpunt bewijst gelijk Team Kuipers