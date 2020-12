Kans groot dat Donny van de Beek speelt in plaats van Paul Pogba

Anthony Martial en Paul Pogba zijn eveneens weer van de partij. Pogba echter begint vermoedelijk op de bank, omdat het er naar uitziet dat Donny van de Beek de voorkeur krijgt op het middenveld. De oud-Ajacied komt de laatste weken steeds vaker aan spelen toe bij zijn nieuwe club.

Solskjaer liet eveneens doorschemeren dat Edinson Cavani gaat spelen. De spits kwam de afgelopen zomer over van PSG, waar hij een zeer succesvolle periode kende. Tegen Southampton viel hij bovendien heel goed in, met twee doelpunten en een assist.

Manchester United is koploper in groep H van de Champions League, met 9 punten uit vier duels. PSG heeft 3 punten minder, net als RB Leipzig.

Luuk de Jong

Luuk de Jong komt woensdag mogelijk niet in actie in de Champions League. De spits van Sevilla trainde dinsdag in aanloop naar het duel met Chelsea niet mee.

„Een aantal spelers was niet in staat om te trainen en ik hoop dat we hen snel terug kunnen krijgen en niemand extra zullen kwijtraken”, zei trainer Julen Lopetegui.

Luuk de Jong (rechts) in het eerste treffen met Sevilla. Ⓒ Reuters

De Jong deed afgelopen weekend wel mee aan de competitiewedstrijd tegen Huesca, die met 1-0 werd gewonnen. De Jong (30) werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld.

Sevilla en Chelsea zijn al zeker van een plek in de volgende ronde. Beide clubs hebben 10 punten na vier duels.

Leipzig wacht ’week van de waarheid’

De voetballers van Leipzig beginnen aan een periode van zeven dagen die mogelijk veel duidelijk gaat maken over de kansen op hoofdprijzen dit seizoen. Woensdag in Istanbul is in de Champions League Başakşehir de tegenstander, in het weekeinde Bayern München met als inzet de koppositie in de Bundesliga en vervolgens Manchester United met een plaats in de volgende ronde van de Champions League op het spel.

„Drie belangrijke wedstrijden en in zekere zin is het de week van de waarheid”, zegt coach Julian Nagelsmann. „Al geldt dat met name voor de wedstrijden in de Champions League. Mochten we niet winnen van Bayern betekent dat nog niet dat we zijn uitgeschakeld voor de strijd om het kampioenschap van Duitsland. Daarvoor komen er nog genoeg wedstrijden om een eventuele misstap goed te maken.”

Perspectief is er echter genoeg, zegt de Zweedse spelverdeler Emil Forsberg. „We hoeven voor niemand bang te zijn. Van belang is dat we het lef hebben om ons eigen spel te spelen. Dan kunnen we van iedereen winnen. Maar gemakkelijk gaat het niet worden. Laten we ons nu eerst volledig richten op de wedstrijd in Turkije. Het is heel belangrijk goed te beginnen aan deze zware reeks.”