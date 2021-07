Vitesse opgetogen na welhaast onhaalbare dubbelslag: ’Geweldig dat het is gelukt’

Technisch directeur Johannes Spors op het veld bij een training van Vitesse. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Over drie weken speelt Vitesse de eerste Europese voorrondewedstrijd. Trainer Thomas Letsch moest het in de eerste weken van de voorbereiding doen zonder de gewenste nieuwe doelman en spits, maar dat hiaat is door technisch directeur Johannes Spors op één dag weggewerkt met het contracteren van de Duitse doelman Markus Schubert (Schalke 04) en Deense spits Nikolai Baden Frederiksen (Juventus). Spors is blij met de grote stap die is gezet.