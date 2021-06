Mark Cavendish waarschuwt rivalen: ’Vuur in mijn ogen is terug’

Mark Cavendish flikt het toch weer. Na zijn overwinning in de vierde Tour-etappe is hij nog maar drie zeges verwijderd van het record van Eddy Merckx. Ⓒ ANP/HH

FOUGÈRES - Als een dood vogeltje taaide hij in november 2020 af. In tranen na Gent-Wevelgem vreesde Mark Cavendish voor het einde van zijn carrière, totdat Patrick Lefevere hem alsnog opraapte. De Belgische ploegbaas van Deceuninck-QuickStep geloofde ondanks een rampjaar toch nog in de Brit. Na zijn zege in de vierde Tour-etappe werd de 36-jarige veteraan opnieuw overmand door emoties, al waren het nu vreugdetranen nadat hij het schier onmogelijke realiseerde.