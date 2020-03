’Gevaarlijk als Italiaanse voetballers training hervatten’

Alle sport is sinds 9 maart stilgelegd in het land dat zwaar getroffen is door het coronavirus, met inmiddels meer dan 4000 doden in Italië. Serie A-club Cagliari kondigde echter afgelopen woensdag aan dat het eerste team in kleine groepen maandag weer wil gaan trainen. Napoli en Lazio meldden vervolgens ook de training te gaan hervatten op 23 maart.

„Eenieder die denkt nu een voordeel te kunnen halen uit het trainen van zijn spelers, ik weet niet wat die in gedachten heeft”, reageerde Tommasi vrijdag. „Nu gaan trainen, twee maanden voordat de competitie wordt hervat, slaat nergens op en is ook nog eens gevaarlijk.”