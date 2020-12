WK darts: Dirk van Duijvenbode wil Michael van Gerwen achterna

Van der Voort moest in het lege Alexandra Palace met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 11 van de wereld. Van der Voort staat 27e.

De 45-jarige Van der Voort wist in 2011 en 2015 wel door te dringen tot de laatste acht.

Door de uitschakeling van Van der Voort zijn Michael van Gerwen en Van Duijvenbode de enige twee overgebleven Nederlanders op het WK. Van Gerwen plaatste zich dinsdag met veel moeite voor de kwartfinales,

Naast Van der Voort versus Gurney stonden ’s middags nog twee interessante partijen op de planning. Stephen Bunting rekende in een spannende wedstrijd af met Ryan Searle. The Bullit won met 4-3. Er was een beslissende leg nodig om de winnaar te bepalen.

De sessie wordt afgesloten met de partij (vanaf ongeveer 16.00 uur) tussen Devon Petersen en oud-wereldkampioen Gary Anderson.

Bekijk ook: Zo wordt Michael van Gerwen een nog sterkere darter na ontsnapping op WK

’Aubergenius’ in actie

WK-verrassing Van Duijvenbode mag de avondsessie openen tegen Durrant. ’Aubergenius’ maakte indruk in de derde ronde door Adam Hunt met 4-0 te verslaan. Toch was hij na afloop niet helemaal tevreden. „Het voelde als een oké-wedstrijd. Maar toen ik mijn gemiddelde hoorde, dacht ik: ja, dat is niet gewoon oké, dat is goed. Als je onder druk staat, heb je niet door wat je gooit. Dan heb je gewoon scores nodig en pomp je ze erin. Het was veel closer dan de score doet vermoeden.”

Durrant, de winnaar van de Premier League in 2020, leek in zijn laatste partij niet zoveel moeite te hebben met Danny Baggish. Na drie sets leidde Durrant comfortabel met 3-0, maar Baggish, een van de opvallende namen dit WK, toonde veerkracht. De Amerikaan kwam terug tot 3-2, maar kon de wedstrijd nét niet het laatste zetje naar een spetterende ontknoping geven.

Naast deze wedstrijd staan er nog twee knallers op het programma in de avond. Favoriet Gerwyn Price neemt het op tegen Mervyn King, terwijl Dave Chisnall speelt tegen outsider Dimitri Van den Bergh voor een plek bij de laatste acht op het WK. De winnaar van de laatste partij zal het opnemen tegen Michael van Gerwen in de kwartfinale.

Woensdag 30 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

Vincent van der Voort – Daryl Gurney 2-4

Stephen Bunting – Ryan Searle 4-3

Devon Petersen – Gary Anderson

Woensdag 30 december - avondsessie vanaf 20.00 uur