Thomas Krol voelde indirecte druk over vaccinatie: ’Geen reële keuze’

Het IOC maakte eerder deze week bekend dat voor atleten die niet gevaccineerd zijn in China een quarantaineplicht van drie weken geldt. Volgens Sven Kramer hoef je met zo’n quarantaine überhaupt niet te denken dat je kans maakt op goud in Beijing. De ploeg heeft de schaatsers via een viroloog voorlichting gegeven, maar de keuze is aan de individuele schaatsers, liet coach Jac Orie weten. Hij zei geen rekening ermee te houden dat schaatsers van hem straks drie weken in isolatie zouden moeten.

Krol zegt geschrokken te zijn van de bijwerking van een ontstoken hartzakje die Kjeld Nuis eerder ondervond na vaccinatie. „Dat wil je gewoon niet hebben. In principe dacht ik eerst, als het niet hoeft dan doe ik het niet. Ik heb zelf al corona gehad en ben positief getest op antistoffen, ik had daar niet zo veel belang bij. Ik vind het wel gek dat aan de ene kant wordt gezegd dat het geen verplichting is, maar indirect wordt je leven zo moeilijk gemaakt dat het toch een verplichting wordt.”

Vanwege die strenge regels heeft de 29-jarige schaatser het vaccin dan toch maar genomen, zegt hij. „Je kunt zeggen dan je dan wel een keuze hebt, maar dat is geen reële keuze. Om dan te zeggen dan ga ik niet, is voor mij geen optie.”