Davy Pröpper is opgelucht: ’Ik heb me lang aan de voetbalcultuur aangepast. Dat wil ik niet meer’

Bij PSV spreken ze van een heftig besluit. De Eindhovense club nam wel onmiddellijk maatregelen door de onderhandelingen met SC Heerenveen te starten over Joey Veerman. Die wordt aan de selectie toegevoegd. Pröpper was dit seizoen vooral geblesseerd en zat ook om andere redenen op de bank. Nadat hij tegen Feyenoord vroeg werd gewisseld, zei de middenvelder verbaasd dat hij nog helemaal niet moe was.

’Lastig discipline op te brengen’

Pröpper keerde deze zomer terug bij PSV na een verblijf van vier jaar in Engeland, waar hij voor Brighton & Hove Albion speelde. Daar merkte hij dat hij het plezier in het voetbal langzaam aan het verliezen was. „Ik vond het ontzettend lastig om de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema”, zegt Pröpper. „De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden hebben mij geen goed gedaan.”

Davy Pröpper in actie namens Vitesse tijdens de gewonnen play-offwedstrijd tegen PEC Zwolle in mei 2015. Ⓒ ANP/HH

Hij dacht dat hij door de terugkeer naar Nederland het plezier in het voetbal weer terug zou krijgen. Maar Pröpper zegt zich niet comfortabel te voelen in de voetbalcultuur. „Ik heb me er lang aan aangepast. Dat wil ik niet langer. Ik ben er nu klaar mee”, aldus Pröpper, die dit seizoen in negen Eredivisie-wedstrijden van PSV in actie kwam. Op 21 augustus maakte hij in de wedstrijd tegen SC Cambuur zijn laatste doelpunt voor de Eindhovense club.

Toekomst

De Arnhemmer neemt uitgebreid de tijd om zich te bezinnen op zijn toekomst. Hij gaat uitzoeken waar zijn passies en interesses liggen. „Natuurlijk heb ik in het voetbal veel mooie momenten gehad die ik koester. Ik zal wel zien of ik het voetbal ga missen. Ik ga nu in mijn gezin en mijn vrienden investeren, die me altijd gesteund hebben.”

Davy Pröpper (staand, tweede van links) voor wat zijn laatste interland zal blijken: in november 2019 tegen Estland. Ⓒ ANP/HH

John de Jong, directeur voetbalzaken van PSV, betreurt het besluit van Pröpper. De Eindhovense club was er in de zomer trots op dat het de speler transfervrij aan de selectie kon toevoegen. „We hadden gehoopt dat hij een steentje bij zou dragen aan nieuwe successen voor PSV. Maar ik waardeer het dat hij eerlijk is naar de club en naar zichzelf. PSV is dankbaar voor wat hij heeft betekend en voor het kampioenschap dat we met hem hebben behaald.”

Pröpper kwam in zijn loopbaan tot 209 wedstrijden in de Eredivisie en 109 duels in de Premier League. Behalve voor Brighton en PSV speelde hij ook voor Vitesse. Hij speelde ook negentien interlands. De laatste was het EK-kwalificatieduel op 19 november 2019 tegen Estland, dat in een 5-0 zege voor Oranje eindigde.