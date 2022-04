VIDEO Ihattaren maakt hattrick binnen 10 minuten voor Jong Ajax

De ex-PSV’er maakte na rust in een tijdbestek van 10 minuten een loepzuivere hattrick en had daarmee een groot aandeel in de 6-1 zege van de beloften van Ajax op VVV-Venlo. Met name de derde goal van de Utrechter was van grote schoonheid. Ihattaren kwam naar binnen en krulde de bal met grote precisie in de verre hoek.

Naci Ünuvar maakte twee goals waaronder een strafschop en Mohammed Kudus trof eenmaal doel voor Jong Ajax. Namens VVV kwam Joeri Schroijen op het scorebord. Ihattaren heeft nu in vier optredens voor Jong Ajax getekend voor vier goals en twee assists.