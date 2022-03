Elftal van de Week: Vijf Ajacieden en fenomeen Jørgen Strand Larsen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Doel

„Lars Unnerstall van FC Twente is mijn keeper van de week”, zegt de Gouden Schoen-winnaar van 1991. „Zijn reacties op de lijn zijn geweldig en daarmee had hij een aantal cruciale reddingen tegen PEC Zwolle. Hij voorkwam meermaals een gelijkspel.”

Defensie

„Noussaïr Mazraoui van Ajax is de rechtsback. Hij kan het uitstekend vinden met Antony aan die rechterkant en was tegen Feyenoord belangrijk omdat hij zich ook in het middenveld inschakelde. Daar was hij heel comfortabel, gezien ook zijn verleden als middenvelder.”

„Centraal achterin kies ik voor het Ajax-duo Jurriën Timber en Lisandro Martinez. De eerste helft gaven ze ruimte weg, maar Feyenoord deed dat ook fantastisch. Het balverlies van Timber voorin, voorafgaand aan de 0-1, daarbij moet hij uitkijken dat het geen ’Timbertje’ wordt. Het gebeurde ook tegen Benfica. Maar hij is 20 jaar en als je dan ziet hoe comfortabel hij aan de bal is als hij onder druk wordt gezet en in zijn passing… Uiteindelijk was het niet cruciaal en die twee herstelden zich geweldig, in een topduel. Martinez speelde met vuur met de beuk tegen Dessers, maar het was wél het signaal dat de poort werd dichtgegooid voor Feyenoord. Zo van: hier komen ze niet meer voorbij. Die agressie heeft Ajax nodig als het tegenzit. Van daaruit kon Ajax de druk langzaamaan opvoeren.”

Jurriën Timber stopt Bryan Linssen, terwijl Lisandro Martinez de bal heeft. Ⓒ ANP/HH

„Tyrell Malacia van Feyenoord is de linksback. Hij was echt top tegen Ajax en Antony. Dat duel tussen die twee was het mooist om naar te kijken. Antony heeft het altijd moeilijk tegen hem, omdat Malacia ook zo snel en beweeglijk is. Hij is agressief, kan kort draaien. Prachtig hoe Malacia héél rustig bleef onder de provocaties van Antony. Hij hielp hem zelfs overeind. Dat zegt veel over hem. Feyenoord is niet zijn eindstation en hij is een mooie optie voor Oranje. Hij kon minder aanvallen dan hem lief was, maar als hij het deed, was het prima. Aan de bal was hij ook heel rustig.”

Middenveld

„Quinten Timber van FC Utrecht staat op het middenveld. Ik vind hem net als zijn tweelingbroer zo comfortabel aan de bal. Ik weet niet van wie ze het meegekregen hebben, maar die rust aan de bal van beiden is geweldig om te zien. Hij heeft ook snelheid en het overzicht en wordt nu al een steunpilaar van FC Utrecht. Hij gaat nog een stap omhoog maken.”

„Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles vind ik een talentvolle speler voor de toekomst. Daar zit een goeie kop op. Hij werkt keihard, is zo sterk als een beer, komt met zijn diepgang vaak voor de goal en kán ook scoren. Als ik Kees van Wonderen zou zijn, zou ik hem meenemen naar zijn nieuwe club SC Heerenveen.”

„Ryan Gravenberch van Ajax staat ook in het elftal. Hij heeft het eventjes moeilijk gehad, maar laat alweer een aantal duels zien weer helemaal terug te zijn. Hij maakt zijn status van toptalent weer waar. De goal van Haller kwam ook tot stand na zijn schot.”

Aanval

„Antony van Ajax staat erin. Hij had het moeilijk tegen Malacia, daar stonden twee topspelers tegenover elkaar. Hij liet wél zien dat je hem niet los kan laten. Als tegenstander móét je een plan tegen hem hebben, voor als hij aan het lopen gaat. Hij had het juiste gevoel om in de as op te duiken en de winnende binnen te schieten in De Klassieker. Hij schroomt ook niet om de grens op te zoeken of daarover te gaan als het niet loopt.”

Jørgen Strand Larsen wordt bejubeld door zijn ploeggenoten. Ⓒ ANP/HH

„Jørgen Strand Larsen van FC Groningen is de spits en mijn speler van de week. Als oud-spits van Groningen heb ik ook kritiek op hem gehad, maar hij wordt een fenomeen. Hij gaf een assist en scoorde wéér. Elf goals is nu al een prima moyenne voor een Groningen-spits.’’

„Luis Sinisterra van Feyenoord is de linksbuiten. Ook hem moet je dubbele dekking geven, hij is een speler waar een tegenstander mee bezig moet zijn. Dat toonde hij ook weer aan in een topduel. Waar Antony een vechter is, zie je dat hij meer een genieter is.”