Neville laat EK voor vrouwen in eigen land schieten

De Engelse vrouwen haalden vorig jaar op het WK in Frankrijk nog de halve finale, waarin ze verloren van de Verenigde Staten. Sindsdien echter is het elftal wat minder succesvol.

De verwachting is dat de Engelse bond het vertrek van de coach later op de dag officieel bevestigt. Het houdt in dat de Lionesses in het naar 2022 verschoven EK in eigen land met een andere trainer zullen aantreden.