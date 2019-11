Verstappen: ’We hebben onze redenen’

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was in beide trainingen de snelste, maar de Fin start zondag door een motorwissel achteraan. In de meest representatieve oefensessie – de tweede training – zette Verstappen de vijfde tijd neer op dik een halve seconde van Bottas. De Limburger ging al wijd in de eerste bocht en reed dus zeker geen perfect rondje.

„Ik ben nog niet helemaal blij, maar de auto is niet slecht. Mercedes is hier altijd heel sterk en nu ook weer. Het wordt lastig om hen te verslaan”, aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur hoopt zaterdag, en zondag, op beterschap. De geluiden vanuit Red Bull klinken redelijk positief. Duidelijk was dat Verstappen en teamgenoot Alexander Albon op vrijdag nog redelijk ingehouden reden, wat de Honda-motor betreft. Of het genoeg is om Mercedes te verslaan, valt nog te bezien. „Het was oké voor nu”, stelde Verstappen, om vervolgens enigszins cryptisch te bevestigen dat Red Bull zeker nog niet op de top van zijn kunnen reed: „We hebben onze redenen.”

Mercedes won de laatste vijf jaar in Abu Dhabi. Verstappen werd vorig jaar derde, maar kwam in de kwalificatiesessies nooit verder dan een zesde plek. Ook troefde hij op het Yas Marina Circuit nog nooit zijn teamgenoot af in de kwalificatie. Daar moet dit weekeinde verandering in komen.