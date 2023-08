Neymar: ’Iedereen verklaarde Cristiano Ronaldo voor gek’

De Braziliaan werd aangetrokken door alle topspelers die Cristiano Ronaldo zijn gevolgd naar het land in het Midden-Oosten. „Ronaldo heeft dit alles in gang gezet en iedereen verklaarde hem voor gek”, zei Neymar bij zijn eerste interview als speler van Al-Hilal sinds zijn komst van Paris Saint-Germain. „Het maakt het interessanter om tegen spelers van wereldklasse uit te komen. Spelen tegen Ronaldo, Karim Benzema en Roberto Firmino maakt je alleen maar gemotiveerder.”

„Ook is het belangrijk om goede spelers in je eigen team te hebben”, meende Neymar verder. „Het is duidelijk dat dat helpt bij het maken van sommige keuzes. Dat geldt zeker voor mij nu.” Hij komt onder anderen samen te spelen met Malcom, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly.

Het is een opvallende verklaring van Neymar die bij zowel Paris Saint-Germain als Barcelona jaren met de grote sportieve rivaal van Ronaldo - ene Lionel Messi - speelde. De Argentijn trok deze zomer naar de Amerikaanse MLS, maar buiten zijn Barcelona-maatjes Sergio Busquets en Jordi Alba zijn er amper grote namen hem gevolgd naar de VS. Dat punt werd de voorbije weken na elke transfer van topspelers richting Saoedi-Arabië gretig uitgelicht door Ronaldo-aanhangers. Dat nota bene Messi’s oude compagnon in de aanval Neymar nu datzelfde aanhaalt, zal voor hen ongetwijfeld koren op de molen zijn.

Neymar kwam deze week voor 90 miljoen euro over Paris Saint-Germain. De Franse topclub betaalde zes jaar geleden 222 miljoen euro aan FC Barcelona.