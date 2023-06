Harde valpartij velt Steven Kruijswijk in Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, waar Kruijswijk ook aan meedoet. Het is nog maar de vraag of de renner van Jumbo-Visma mee kan doen aan de Tour de France. Die begint over drie weken al, op 1 juli.

Bekijk hier de bekendmaking van zijn wielerploeg.

De Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma won zondag de openingsrit in het Critérium du Dauphiné en rijdt in de leiderstrui.