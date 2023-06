Harde valpartij velt Steven Kruijswijk in Dauphiné, Alaphilippe pakt dagzege

Het Critérium du Dauphiné geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, waar Kruijswijk ook aan meedoet. Het is nog maar de vraag of de renner van Jumbo-Visma mee kan doen aan de Tour de France. Die begint over drie weken al, op 1 juli.

Bekijk hier de bekendmaking van zijn wielerploeg.

Julian Alaphilippe heeft na het uitvallen van Kruijswijk de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De renner van Soudal - Quick-Step was in La Chaise-Dieu de snelste in de sprint van het peloton. Alaphilippe bleef Richard Carapaz uit Ecuador en Natnael Tesfatsion uit Eritrea voor en boekte na moeizame maanden zijn tweede zege van het seizoen.

De rit van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu ging over heuvelachtig terrein. Al vroeg ging een kopgroep van zeven renners ervandoor. Daarvan bleven de Fransman Kenny Elissonde en Victor Campenaerts het langst vooraan. Het tweetal leek te worden bijgehaald, maar liep daarna toch weer uit naar een halve minuut voorsprong. Met nog 10 kilometer te gaan werden de twee alsnog ingelopen.

Vingegaard

Daarna probeerde Tobias Bayer het alleen, maar in de oplopende kilometers naar de finish werd de Oostenrijker teruggepakt. Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard maakte snelheid voor ploeggenoot Christophe Laporte, maar Alaphilippe was in de sprint sneller. Laporte eindigde als vierde. De Fransman van Jumbo-Visma zag Alaphilippe in tijd gelijk komen, maar houdt de leiderstrui in de Dauphiné.

Moeizaam voorjaar

Alaphilippe kende een moeizaam voorjaar. Hij won in februari de Ardèche-Classic na een seizoen vol tegenslagen en blessures. De voorjaarsklassieker verliepen mede door een knieblessure teleurstellend voor de tweevoudig wereldkampioen, die voor het eerst sinds Luik-Bastenaken-Luik weer actief is.

Het Critérium du Dauphiné duurt tot en met zondag.