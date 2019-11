Heet avondje voor Nederlanders in Champions League

Op de dinsdagavond van de Champions League komen groep E tot en met H in actie. Te beginnen in poule E. Titelverdediger Liverpool, met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de gelederen ontvangt Racing Genk.

De avond in het miljardenbal wordt afgetrapt in de Catalaanse hoofdstad. Aldaar zal Frenkie de Jong met Barcelona het Slavia Praag van Mick van Buren proberen af te stoppen. In dezelfde groep staan Dortmund en Inter tegenover elkaar. Bij de Italiaanse grootmacht zet Stefan de Vrij de defensieve lijnen uit.

In groep G worden de ogen gericht op de nieuwe aanvoerder en architect van Lyon: Memphis Depay. De Franse club krijgt Benfica uit Portugal op bezoek.

Programma 5 november

Groep E

21.00 uur: Liverpool - Genk

21.00 uur: Napoli - Salzburg

Groep F

18.55 uur: Barcelona - Slavia Praag

21.00 uur: Dortmund - Internazionale

Groep G

18.55 uur: Zenit - RB Leipzig

21.00 uur: Lyon - Benfica

Groep H

21.00 uur: Chelsea - Ajax

21.00 uur: Valencia - Lille

