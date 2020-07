Manchester United verspeelt belangrijke punten diep in blessuretijd

Het elftal van trainer Ole Gunnar Solskjaer kwam thuis tegen Southampton niet verder dan 2-2. Invaller Michael Obafemi maakte in de 96e minuut gelijk voor Southampton. Manchester United had bij een zege zowel Chelsea als Leicester City op de ranglijst gepasseerd maar blijft nu voorlopig op de vijfde plek staan.

Stuart Armstrong opende in de 12e minuut de score voor Southampton. De middenvelder kon de bal na een voorzet van links bij de tweede paal aannemen en in het doel schieten. Paul Pogba mocht zich de treffer, samen met doelman David De Gea, aanrekenen. De middenvelder wilde na een inspeelpass van De Gea wegdraaien maar werd bij die actie van de bal gezet en raakte ’m kwijt.

Manchester stelde snel orde op zaken. Marcus Rashford maakte in de 20e minuut met een schot in de verre hoek gelijk. In de 23e minuut zorgde Anthony Martial na een snelle passeerbeweging met een hoog en hard schot knap voor de 2-1.

Manchester dacht de vierde achtereenvolgende zege binnen te hebben totdat Obafemi diep in blessuretijd uit een hoekschop van dichtbij de bal binnen tikte.

De nummers één tot en met vier in Engeland mogen deelnemen aan de Champions League. Met nog drie speelronden te gaan heeft Chelsea 60 punten en Leicester City en Manchester United 59. Kampioen Liverpool en nummer twee Manchester City zijn al zeker van een ticket.