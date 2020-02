Foto: Verstappen maakt jonge fan dolgelukkig

De Red Bull-coureur maakte tijdens een persmoment tijd voor een praatje met het ventje en gaf als klap op de vuurpijl zijn pet weg.

Verstappen kreeg van het mannetje een verhaal te horen over een spel op de PlayStation. Met de auto van de Nederlander een race had gewonnen.

Max Verstappen geeft zijn pet aan de jongen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na afloop bedankte hij de 22-jarige Limburger keurig netjes voor zijn tijd. „Thank you, Max”, besloot hij, terwijl de camera van Ziggo Sport meedraaide.

Verstappen keek vrijdag terug op een productief drieluik. „We hebben ons hele testprogramma kunnen afwerken. Het was een goede eerste week.”

De Nederlandse coureur van Red Bull reed woensdag de meeste rondes van allemaal (168) en maakte ook vrijdagochtend de meeste kilometers. „We hebben veel ronden kunnen rijden en veel data kunnen verzamelen, dat is in deze fase het belangrijkste. Rondetijden zeggen op dit moment helemaal niets.”

Bekijk ook: Max Verstappen tevreden na eerste testweek

Over het nieuwe DAS-systeem van Mercedes kon en wilde Verstappen weinig zeggen. „Ik maak me er niet druk om. Mijn focus ligt nu alleen op ons eigen pakket. Dat is het enige dat we kunnen controleren. En dan zien we tijdens het eerste race-weekeinde in Melbourne waar we staan. Het is aan het team (Red Bull Racing, red.) of ze dat soort dingen verzinnen en ik geef daarop weer feedback over mijn ervaringen in de auto.”