Team USA beducht voor luchtmacht van Oranje Leeuwinnen

,,Meestal willen onze tegenstanders dat wij de bal hebben, maar Nederland wil zelf graag aan de bal zijn”, zei bondscoach Jill Ellis een dag voor de eindstrijd in Lyon. ,,Hun positiespel is heel goed, met veel beweging en variatie. Nederlandse voetballers wordt al vanaf dat ze vijf jaar zijn geleerd om in een 4-3-3-systeem te spelen, dat zit er bij allemaal ingeslepen.”

Ellis weet ook dat Oranje vaak scoort uit spelhervattingen. ,,In de lucht zijn ze enorm gevaarlijk. We moeten dus niet te veel vrije trappen weggeven.”

Lof voor Oranje

Megan Rapinoe, een van de grootste sterren van Team USA, was ook opvallend lovend over Oranje. ,,Je haalt alleen de finale van het WK als je van de achterste tot de voorste linie een geweldig team bent. Nederland heeft wedstrijden soms heel makkelijk gewonnen en soms heel moeizaam. Maar ze winnen wel steeds en dat typeert een goede ploeg. Ze weten wat het is om kampioen te worden, ze zijn de beste ploeg van Europa. Dat betekent dus eigenlijk dat ze beter zijn dan Spanje, Frankrijk en Engeland. En die hebben wij al verslagen.”

Rapinoe boos op FIFA

Rapinoe haalde ook nog uit naar de wereldvoetbalbond FIFA. De uitgesproken lesbienne, een voorvechter voor de rechten van de vrouwen, vindt het onbegrijpelijk dat zondag ook de finales van de Copa América en de Gold Cup worden gespeeld.

Megan Rapinoe Ⓒ Reuters

,,De FIFA geeft niet om vrouwenvoetbal. Hoe kan anders het gat tussen de verdiensten op de WK's voor mannen en vrouwen alleen maar groter worden? En hoe kan het nou dat zondag drie finales worden gespeeld? Als het de WK-finale is, dan zou het 'cancel-alles-dag' moeten zijn. Dit is vreselijk gepland”, zei Rapinoe in rake volzinnen, terwijl het persmeisje van de FIFA dat naast haar zat steeds moeilijker ging kijken. ,,Dus nee, we worden niet voldoende gerespecteerd.”

Prijzengeld

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde vrijdag aan dat het prijzengeld voor het volgende WK voor de vrouwen wordt verdubbeld naar zo'n 55 miljoen euro. Dat is nog steeds een schijntje van het bedrag dat bij de mannen wordt verdeeld over de deelnemende teams. ,,Hij kan het bedrag beter nu direct al verdubbelen en dan voor het volgende WK weer. Of vier keer meer. Om allerlei redenen zijn de mannen op financieel gebied veel verder dan de vrouwen. Maar het gaat om de intentie, dat je wil dat er iets aan gebeurt. Maar goed, we gaan over een paar jaar een WK in Qatar spelen. Dat zegt toch genoeg?”

Trump

Rapinoe was eerder op het WK al in een verbale 'clash' beland met president Donald Trump. Ze had geroepen niet naar het Witte Huis te gaan voor een huldiging als 'Team USA' de wereldtitel prolongeert. De Amerikaanse, met haar roze gekleurde haar sowieso al een opvallende verschijning, haalde zich daarmee een boze reactie van Trump op de hals. Rapinoe antwoordde op het veld, met twee doelpunten in de kwartfinale tegen Frankrijk.

De kans is klein dat het tot een uitnodiging van de president komt. Alex Morgan, ook een grote ster in de VS, zei dat de selectie alleen naar het Witte Huis gaat als iedereen mee wil, anders niet. ,,Ik ga in ieder geval niet en Ally Krieger ook niet”, zei Rapinoe. ,,En ik denk dat van de anderen er ook niet veel willen.”

Alex Morgan, één van de grootste sterren uit het vrouwenvoetbal Ⓒ AFP