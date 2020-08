Ronnie O’Sullivan boekt snelste zege in geschiedenis WK snooker

Hij won in 108 minuten met 10-1 van Thepchaiya Un-Nooh. Het oude record stond met 149 minuten op naam van Shaun Murphy.

Met de zege heeft O’Sullivan revanche genomen op zijn afgang van vorig jaar op het wereldkampioenschap snooker. Toen ging The Rocket in de Crucible in de eerste ronde verrassend met 10-8 onderuit tegen de amateur James Cahill.

Daar is Un-Nooh het ’slachtoffer’ van geworden. De 35-jarige speler uit Thailand had in deze partij geen enkele schijn van kans en zag O’Sullivan snookeren als in zijn beste jaren. Als The Rocket dit niveau ook tegen de Chinees Ding Junhui weet vast te houden, dan is hij een kanshebber om half augustus voor de zes keer wereldkampioen te worden en komt hij een stapje dichte rbij het enige snookerrecord dat de Schot Stephen Hendry nog in handen heeft, zeven wereldtitels.

Als O’Sullivan zijn partij tegen Junhui wint, speelt hij de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen Mark Williams en Stuart Bingham.