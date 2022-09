Engels voetbal dinsdag hervat, United en Liverpool nog een weekend vrij

Bij alle wedstrijden wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden en het volkslied gezongen. De spelers dragen rouwbanden en de vlaggen in de stadions hangen halfstok.

In de Premier League, de Engelse topcompetitie, begint de volgende speelronde vrijdag met de wedstrijd Aston Villa - Southampton. In de lagere regionen wordt dinsdag alweer gevoetbald. De vrouwencompetitie, de Women’s Super League, zou afgelopen week beginnen. De eerste wedstrijd vindt nu vrijdag plaats: Arsenal - Brighton & Hove Albion.

In de Schotse competitie gaat trainer Giovanni van Bronckhorst met Rangers FC ook weer voetballen. De groepswedstrijd in de Champions League tegen Napoli is wel verplaatst van dinsdag- naar woensdagavond in Glasgow. Drie dagen later speelt Rangers in de Schotse competitie op Ibrox tegen Dundee United.

Buckingham Palace kondigde een periode van rouw aan tot zeven dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth II, volgende week maandag in Londen. De regering liet weten dat het in die periode niet verplicht is evenementen of sportwedstrijden af te gelasten of uit te stellen. Het is aan organisaties en bonden zelf om daarover te beslissen.

Het Engelse voetbal wordt in ieder geval hervat, ook al heeft de politie vanwege de uitvaartdiensten minder agenten tot zijn beschikking dan normaal om de orde te bewaken rond de wedstrijden. „Nu het nationale politieplan in werking is, blijven de clubs en competities samenwerken met de autoriteiten met betrekking tot mogelijke uitdagingen rond bepaalde wedstrijden”, staat in een verklaring van de EFL, dat de competities onder de Premier League organiseert.

De uitwedstrijd van PSV in de Europa League tegen Arsenal, die voor donderdag in Londen stond gepland, is uitgesteld vanwege het gebrek aan politiecapaciteit. Ajax speelt dinsdag wel in Engeland voor de Champions League tegen Liverpool.

Nog een weekend vrij voor Ten Hag en Van Dijk

Voorafgaand aan de begrafenis van de koningin (op maandag 19 september, red.) worden het komende weekeinde in de Premier League van het Engelse voetbal nog eens drie duels uitgesteld. Bijvoorbeeld Liverpool, dinsdag tegenstander van Ajax in de Champions League, speelt de uitwedstrijd bij Chelsea in Londen niet.

Ook Manchester United - Leeds United en Brighton & Hove Albion - Crystal Palace zijn uitgesteld. De beslissing over dat laatste duel was eerder al genomen.

Vanwege het overlijden van de Britse vorstin werd er het afgelopen weekeinde helemaal niet gevoetbald in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.