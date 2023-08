Levi Rigters keert terug tegen Martin Terpstra tijdens Glory 89

Levi Rigters (28) keert na een jaar afwezigheid terug in de ring bij Glory. Op 7 oktober vecht hij tijdens Glory 89 in Bulgarije om een ticket in de Glory Grand Prix, het achtmanstoernooi in het zwaargewicht eind december. Zijn tegenstander? Martin Terpstra. De ’Prince of Kickboxing’ zag zijn voormalige bijnaam langzaamaan uitgegumd worden door een jaar afwezigheid. „Ik moet die naam zien terug te winnen”, zegt Rigters met een lach.

Levi Rigters Ⓒ Glory