West Ham-verdediger Kurt Zouma in opspraak na het trappen van zijn kat

Door onze Telesportredactie

Kurt Zouma. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na Mason Greenwood is er deze week weer een voetballer uit de Premier League in opspraak geraakt. Het gaat om Kurt Zouma van West Ham United. Op een gelekte Snapchat-video is te zien hoe hij zijn kat mishandelt.