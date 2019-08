Sneijder onthult zijn nieuwe toekomst

Wesley Sneijder van Inter Milan met de beker na afloop van de Champions League finale tegen Bayern Munchen. Ⓒ ANP

UTRECHT - Het is de voetbalvariant op kantoor aan huis. Wesley Sneijder (35) houdt kantoor aan stadion, in een skybox op de vierde etage in stadion Galgenwaard om precies te zijn. Tussen de schitterende foto’s van de Nederlandse recordinternational met onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en José Mourinho, shirts van al zijn clubs en de meest indrukwekkende tegenstanders én een replica van de in 2010 met Internazionale gewonnen Champions League ontvouwt de middenvelder zijn toekomstplannen. „Als spelersbegeleider.”