Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk: tweede sprintrace van het F1-seizoen

Max Verstappen boekte ruim een week geleden in Canada zijn 41e overwinning en de honderdste in de historie van zijn team Red Bull Racing, dat dus met goede moed toewerkt naar het weekeinde op het ‘thuiscircuit’ in Spielberg. De eerste acht wedstrijden van dit seizoen waren allemaal een prooi voor Red Bull. Zes keer won Verstappen, twee keer zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Sprintformat

In Oostenrijk wordt ook de tweede van in totaal zes sprintraces verreden. Sinds dit seizoen staat die kortere omloop, op de Red Bull Ring 24 rondes, volledig op zichzelf. Eerst wordt er op zaterdag gekwalificeerd voor de sprintrace, waarna de sprintrace zelf volgt. De winnaar verdient acht WK-punten. Het aantal te winnen punten loopt vervolgens geleidelijk af, tot één punt voor de nummer acht.

Op vrijdag volgt na één training direct de kwalificatie, waarin de startopstelling voor de hoofdrace op zondag wordt bepaald.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk:

Vrijdag, vrije training: 13.30 uur

Kwalificatie: 17.00 uur

Zaterdag, kwalificatie sprintrace: 12.00 uur

Sprintrace: 16.30 uur

Zondag, race: 15.00 uur