Voormalig F1-coureur Dumfries, ex-teamgenoot Lammers, overleden

Brazilië in nood, de wereld kijkt angstig mee

’Genocide’ en „een bedreiging voor de hele wereld.” De termen waarmee Brazilië de laatste tijd wordt beschreven laten niets aan het toeval over. Terwijl andere landen het coronavirus gecontroleerd laten rondgaan of hebben ingedamd, is het in Rio en Sao Paulo nóg erger dan voorheen.